Украина

Главный тренер донецкого Шахтера подвел итоги противостояния с Мариуполем в рамках восьмого тура УПЛ (4:1).

Действующий чемпион Украины сумел успешно вернуться на внутреннюю арену после непростого матча в Лиге чемпионов против миланского Интера (0:0), резервным составом обыграв на поле НСК Олимпийский в региональном дерби Мариуполь со счетом 4:1.

Португальский наставник "горняков" Луиш Каштру традиционно ответил на несколько вопросов журналистов после поединка.

Ключевой темой, что естественно, был экспериментальный состав Шахтера в этом поединке, в котором появились двое юных воспитанников академии: Георгий Судаков и Богдан Вьюнник. "Если говорить о Судакове и Вьюннике, сегодня они провели больше игрового времени, чем обычно. Надеюсь, они смогут закрепить свою игру и место в команде. Парни всегда прибавляют и растут, добираются до определенного уровня", — резюмировал выступление дебютантов основного состава португалец.

"Решение о том, кто будет играть, принимается по еженедельной работе и моему выбору. С молодыми футболистами мы должны быть очень осторожны. Многие из ребят еще переживают процесс роста, и нам следует выбирать правильное время, когда выпускать их на поле, много поддерживать и давать понимать, что еще ничего не заработано, что им предстоит очень сложный и длинный путь. В этой перспективе я на них и смотрю", — эти слова Каштру уже касались всех футболистов ближайшего резерва, которые принимали участие в поединке.

Прокомментировал Луиш также и ситуацию с тремя игроками Мариуполя на скамейке запасных: " У соперника есть несколько наших футболистов – тех, кто не может играть с «Шахтером». И, конечно, это принесло им определенные проблемы. Но это – правило, а правила должны выполняться. Так происходит и с другими клубами, в других странах".

Но в то же время, главный тренер Шахтера отдал дань уважения старавшемуся оказывать сопротивление сопернику: "Нам удалось хорошо сыграть. Оппонент также очень много поработал, пытался гнаться за результатом, но мы провели лучшую игру, чем противник".

Для будущего соперника "горняков" по Лиге чемпионов УЕФА, менхенгладбахской Боруссии, в этом матче не было чего подчерпнуть. Акцентировал на этом внимание и Каштру: "Эта игра (с Мариуполем — ред.) совершенно не связана с другой. Они вообще не соприкасаются ни в каких точках".

Напомним, что уже в следующую среду донецкому Шахтеру предстоит провести домашний поединок против менхенгладбахской Боруссии в рамках третьего тура Лиги чемпионов. Начало в 19:55 по киевскому времени.