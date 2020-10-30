Украина

Наставник Мариуполя подвел итог неудачного для его команды регионального дерби с донецким Шахтером (1:4).

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич в своем интервью после матча с действующим чемпионом Украины донецким Шахтером (1:4) посетовал на большое число вынужденных замен в составе своей команды, а также похвалил голкипера Олега Кудрика за проделанную по ходу поединка работу. Его слова привел официальный сайт клуба.

"У нас сегодня было много молодых игроков на поле, — начал Маркевич, — Мы довольны их игрой, несмотря на то волнение, которое у них присутствовало перед игрой и в начале матче. Они понимают, что им еще много надо работать". "Во втором тайме они смогли проявить себя на хорошем уровне. Они получили бесценный опыт, который им поможет в дальнейшем. Они поняли, какой ритм и какая интенсивность в матчах Премьер-лиги. Особенно в игре с таким соперником", — резюмировал главный тренер Мариуполя.

В то же время, Маркевич не стал акцентировать внимание на первом пенальти в поединке, который был назначен на 24-й минуте за игру рукой от Игоря Тищенко при подаче углового с правого фланга: Я не могу сказать, что это был какой-то определяющий момент. Естественно забитый гол — это довольно существенное преимущество для такой команды как Шахтер".

И, разумеется, главный тренер не мог обойти стороной старания голкипера Олега Кудрика при защите собственных ворот: Я очень доволен его игрой. И команда благодарна ему за такую игру. Он показал высокий уровень. Думаю, эта игра добавит ему уверенности".

Свое мнение об игре на НСК Олимпийский высказал и главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру.

В следующем туре Мариуполь проведет очередной свой матч на выезде. И вновь команду Остапа Маркевича будет ожидать дерби Донецкой области — игра против Олимпика.