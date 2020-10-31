Украина

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин дал свою оценку дебюту в игре против Мариуполя воспитанников академии клуба.

В рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на поле столичного НСК Олимпийский обыграл Мариуполь в принципиальном поединке со статусом регионального дерби (4:1).

В своем послематчевом интервью клубному телеканалу генеральный директор "горняков" Сергей Палкин поделился впечатлением от дебюта в стартовом составе двух воспитанников академии: Георгия Судакова и Богдана Вьюнника, на счету которых одно голевое взаимодействие между собой. "В нашей команде мне прежде всего было интересно посмотреть на Судакова и Вьюнника — это наше будущее. Ребята проявили себя хорошо, мне очень понравилось, как они сыграли, особенно Судаков. Уверен, в будущем связка Судаков – Вьюнник будет создавать много моментов и забивать много голов", — резюмировал Палкин.

Гендиректор Шахтера выразил полную уверенность, что в ближайшем будущем оба футболиста составят конкуренцию игрокам основы: "С той игрой, которую ребята показали, они однозначно составят очень сильную конкуренцию футболистам основы. Я уверен, что в ближайшем будущем они станут все чаще и чаще выходить в основе".

В составе Мариуполя Палкин отдельно выделил голкипера Олега Кудрика, который также является результатом работы академии донецкого Шахтера, но покинул клуб осенью этого года в качестве свободного агента, уступив в конкуренции на своей позиции: "Поединок интересный, Мариуполь был дисциплинирован, физически силен и агрессивен. Считаю, что у соперника игроком матча стал молодой и перспективный Кудрик".

В ближайшем будущем Шахтеру вновь предстоит сыграть на международной арене, на поле НСК Олимпийский приняв менхенгладбахскую Боруссию. Палкин оценил важность игры Мариуполя с точки зрения будущей дуэли: "С психологической точки зрения эта победа важна. К игре с «Боруссией» М мы должны подойти в приподнятом настроении, ведь поединок имеет для нас огромное значение. Нужно показать хороший футбол и добиться позитивного результата".

Матч третьего тура Лиги чемпионов на поле столичного НСК Олимпийский пройдет в ближайший вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.