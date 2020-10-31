Украина

Полузащитник и нападающий донецкого Шахтера поделились эмоциями от первого "взрослого" старта.

После успешного домашнего противостояния с Мариуполем (4:1) своими впечатлениями от игры уже успел поделиться генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин. После представителя руководящего состава "горняков", свое мнение по поводу игры телеканалу Футбол высказали и главные персоны поединка: дебютанты стартового состава, полузащитник Георгий Судаков и нападающий Богдан Вьюнник.

"Думаю, что гол – это не так важно. Главное, получать опыт, практику и как можно больше времени на поле. Надо играть и прогрессировать, а голы не так важны, — взял первое слово Судаков, — Забил с "неродной" левой ноги. Помню, мяч точно отлетел на Бодю Вьюнника, он поставил, а я набежал и пробил. Это наработки еще с молодежного состава. Мы делали в дубле комбинации, когда Бодя ставит и я завершаю".

Однако Судаков выглядел заметно уставшим, о чем также не забыл упомянуть: "Тяжело. Плюс еще после карантина, возможно, не набрал до конца форму. Но повезло, что мы постоянно владели мячом. Это чуть легче, а если бы играли без мяча, было бы сложнее".

Вьюнник был схожего с партнером мнения об игре: "Ощущения самые лучшие! Это мечта, к которой я стремился с детства. Представить не мог, но я работал для этого на тренировках", а о достижении успеха командой в отчетной игре высказал достаточно лаконично: "Каждый гол в этой игре был важен, ведь он прибавлял уверенности. Но для меня, конечно, особенным стал второй".

Следующий матч Шахтер пройдет в рамках третьего тура Лиги чемпионов на поле столичного НСК Олимпийский в ближайший вторник, 3 ноября. Начало в 19:55.