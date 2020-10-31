Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Десна в поединке восьмого тура чемпионата Украины отправилась в гости к Александрии и сыграла вничью со счетом 2:2.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:



Александрия — Десна 2:2

Голы: Банада, 72, Ситало, 82 — Тотовицкий, 39 (пен.), Будковский, 84



Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло (Банада, 46), Бондаренко, Дубра, Вантух (Стецьков, 74) — Лучкевич (Безбородько, 70), Гречишкин, Мишенко (Третьяков, 46, Грицук, 86) — Ковалец — Ситало.



Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе (Будковский, 78) — Калитвинцев (Гуцуляк, 78), Тотовицкий (Хлебас, 86), Мудрик (Картушов, 67) — Шевцов (Домбровский 67).



Предупреждения: Мишенко, Третьяков, Пашаев — Мостовой, Гитченко, Огиря, Имереков



На 89-й минуте удален Максим Имереков (Десна) (второе предупреждение).