Украина

Главный тренер киевлян дал комментарий после матча против Днепра-1.

Динамо в поединке чемпионата Украины обыграло Днепр-1, уступая по ходу матча. Мирча Луческу, в целом, остался доволен своими подопечными.

"Супряга – молодой парень, ему нужно учиться. Уровень Лиги чемпионов, уровень Динамо – очень высокие, и ему нужно время на то, чтобы обучиться. Что он и делает, тренируясь, играя. Все большие мастера не сразу стали ими, им нужно время на то, чтобы приобрести опыт. Я ему доверяю, я в нем уверен. К тому же, альтернатив на эту позицию у нас сейчас нет. Надеемся, что он будет повышать свой уровень.

Кем планирую заменить Сидорчука в матче с Барселоной? Сегодня оба наших опорных полузащитника хорошо сыграли. Я доволен их игрой в матче с Днепром-1. В среду решим, кто из них будет играть с Барселоной.

Конечно, ошибки есть. Есть те вещи, о которых мы говорили и которые не выполняются. Но в целом команда растет, прогрессирует, играет. Мы создаем, мы контролируем матчи, доминируем на поле. Прогресс в нашей игре уже есть. Конечно, когда мы доставляем мяч в штрафную, нам пока удается меньше из того, что я ожидаю и хочу видеть. Я хочу больше активности, больше приемов мяча, больше созданных моментов для себя и своих партнеров.

Были очень хорошие проходы к штрафной площади в первом тайме. Хотя я говорил ребятам, что на таком мокром и тяжелом поле нельзя играть в одно касание. Нужно остановить мяч, потому что его тяжело контролировать. Но игроки несколько раз пытались сыграть в одно-два касания и упустили несколько хороших моментов для взятия ворот", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, что благодаря победе над днепрянами Динамо продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ.