Украина

Киевляне сохранят первую строчку по итогам очередного тура.

В матче 8-го тура украинской Премьер-лиги Динамо обыграло на выезде Днепр-1 со счетом 2:1.

Благодаря этому результату киевляне сохранят первую строчку в турнирной таблице по итогам этого тура. Воскресные поединки не повлияют на место команды Мирчи Луческу.

На данный момент "бело-синие" опережают идущий следом Шахтер на четыре очка и на пять – Ворсклу, которая имеет матч в запасе.

В следующем туре УПЛ Динамо предстоит провести домашнюю игру с Шахтером. Встреча команд запланирована на воскресенье, 8 ноября.