Украина

Юный вратарь поделился эмоциями после поединка.

Голкипер Динамо Руслан Нещерет прокомментировал дебют в составе команды в матче с Днепром-1 в 8-м туре УПЛ.

"Для меня дебют за первую команду всегда было приоритетом, когда я приходил в академию. Это задача номер один, к которой я шел. Слава богу, она осуществилась.

Если честно, не ожидал, что сыграю. Когда все вратари были здоровы, конкуренция между нами существовала, однако Жора и Дэн были лучше. Но в жизни бывает всякое.

Старался не волноваться, ведь это могло повлиять на командные действия. Конечно, очень приятно. Горд защищать цвета своего родного клуба.

Как оцениваю дебют? Пусть лучше его оценивают тренеры. Спасибо Мирче Луческу за доверие! Надеюсь, я его оправдал", – рассказал Нещерет в интервью официальному сайту клуба.