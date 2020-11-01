Украина

Хавбек поделился своим мнением о поражении команды.

Полузащитник Днепра-1 Александр Назаренко прокомментировал результат матча с Динамо (1:2) в восьмом туре УПЛ.

Хавбек открыл счет на 21-й минуте, но не помог днепрянам избежать поражения.

"Мой гол? Так получилось. Остался наедине с Караваевым, а наш главный тренер требует обыгрывать соперника в таких ситуациях. Убрал мяч, пробил и получилось, что красиво попал в цель. Возможно, это была и случайность.

Даже не знаю, чего не хватило. Возможно, какого-то везения. Сами видели, какой нелепый мы первый гол пропустили, когда мяч отскочил от своего игрока в стойку и залетел в ворота. А второй гол тоже такой – мяч после удара отскочил к Цыганкову, а тот уже точно пробил. Пропустили два гола не слишком закономерных, поэтому, считаю, что мы сегодня полностью заслуживали ничьей.

Тренер нас постоянно мотивирует, каждый день, на каждой тренировке, у него очень много энергии. Тренер нас любит, и мы это видим, поэтому стараемся оправдать его надежды. Пытаемся выходить и побеждать в каждом матче", – рассказал Назаренко в комментарии официальному сайту клуба.

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