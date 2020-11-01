Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
фото Динамо
01 ноября 2020, 00:30
Динамо в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины пожаловало в гости к Днепру-1.
Подопечные Мирчи Луческу совершили камбэк после эффектного гола Александра Назаренко в первом тайме (2:1).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча:
Днепр-1 — Динамо 1:2
Голы: Назаренко, 21 — Адамюк, 34 (авт.), Цыганков, 44
Днепр-1: Сарнавский — Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков — Игнатенко (Кравченко, 73) — Назаренко (Коркишко, 80), Пихаленок, Когут (Батагов, 63), Ди Франко (Чичиков, 63) — Довбик (Хобленко, 63).
Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский (Леднев, 73), Вербич (Родригес, 64) — Супряга.
Предупреждения: Игнатенко, Назаренко, Пихаленок — Буяльский, Кендзера, Попов