Украина

Наставник Миная высказался о ничьей в поединке чемпионата Украины с Рухом.

В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги Минай и Рух сыграли в нулевую ничью. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился эмоциями от результата этого матча.

"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и Рух знали — кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола".