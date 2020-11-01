Наставник Миная высказался о ничьей в поединке чемпионата Украины с Рухом.
Василий Кобин, ФК Минай
01 ноября 2020, 20:25
В поединке восьмого тура украинской Премьер-лиги Минай и Рух сыграли в нулевую ничью. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился эмоциями от результата этого матча.
"Доволен командой, она себя хорошо показала. Конечно, и мы, и Рух знали — кто как будет играть тактически и соответственно готовились к этому. Но если посчитать моменты за игру, то мы были ближе к победе. Не хватило забитого гола".
"Нужно забивать, ведь без голов выиграть невозможно. Трудно сейчас анализировать, делать выводы, почему мы не забиваем. Я об этом сказал команде в раздевалке после игры, надо работать над реализацией. Будем этим заниматься, будем улучшать ситуацию и готовиться к следующей игре", — приводит слова Кобина официальный сайт Миная.