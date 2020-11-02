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Бразильский полузащитник Шахтера дал обширное интервью о своей карьере на фоне приглашения в олимпийскую сборную Бразилии.

Интернет-ресурс Goal.com взял обширное интервью у одного из наиболее ярких представителей донецкого Шахтера на старте сезона — бразильского полузащитника Маркоса Антонио, на фоне приглашения исполнителя в олимпийскую сборную страны.

Источник называет "Байя", как его называют в команде, "трудоголиком". Такое мнение оставил о себе игрок не только благодаря действиям непосредственно на футбольном поле, но и ответам на вопросы журналистов, в которых наиболее часто употреблялось слово "работа". Однако первое впечатление о футболисте сложилось достаточно прогнозируемым — "застенчивый".

"Забавно, правда? Я очень спокойный человек вне поля, я сам по себе, я стараюсь смотреть на все спокойно. А уже на поле это то, что вы видели, это большая работа, стараюсь быть счастливым и делать все возможное. Я стараюсь расслабиться в игре, чтобы помочь своей команде и товарищам по команде", — ответил на такую характеристику Антонио.

Журналист также подколол бразильца по поводу его поведения и внешности: " Честно говоря, я бы никогда не дал тебе 20 лет", на что Маркос парировал смехом и следующими словами: "Так много, кто говорит. Но мне 20, поверьте. Как я уже говорил, я прежде всего стараюсь быть счастливым и стараюсь изо всех сил. Главное — сохранять спокойствие. В конечном итоге ошибки случаются, это нормально. Это всегда было со мной".

Переходя к непосредственно обсуждению игры футболиста, журналист Goal.com задал вопрос о "секретах быть лидером полузащиты Шахтера": "Невозможно избежать большей части того, что я уже сказал: это работа. Я всегда сосредоточен, всегда работаю. Работа — это все. Я знаю, что совершу ошибки, и что потом игра может пойти не так, но я не могу терять концентрацию. В полузащите Шахтера много качественных игроков, кто моложе, кто старше. Жесткая конкуренция только повышает качество".

Функции "Байи" на футбольном поле журналист охарактеризовал словом "простые", а сам игрок не только подтвердил это определение, но и развил тему: "Именно так, я игрок, который делает "простое", но очень хорошо выполненное "простое". Я тренируюсь делать это: играть правильно в рамках моей позиции. Мое "простое" настолько простое, что очень помогает команде".

Как заявил интервьюер, в Бразилии бытует расхожее мнение, что "попасть в Шахтер достаточно легко", однако сам вариант этого пути для Антонио уже заставляет переосмыслить этот тезис — игрок остался без футбола на непродолжительное время, после своего ухода из Атлетико Паранаэнсе в 2017-м году: "Это было непросто, очень непросто. Любой, кто сидит дома, удобно устроившись на диване, действительно думает, что мне все было очень легко. Я ушел из Атлетико так, как хотел, хотел надеть майку основной команды, но, к сожалению, этого не произошло. Пришлось уйти, потому что иногда нужно думать о себе, а клуб часто думает только о себе".

"Перед тем как поехать в Эшторил, — вспоминает игрок, — у меня была пауза без игры некоторое время, и это было ужасно. Затем — новый стиль игры в Европе, а ведь у меня даже не было опыта профессиональных выступлений! Но я адаптировался, вырос и заиграл в основной команде. Затем, Шахтер сделал запрос о трансфере".

"Мне было очень тяжело, меня заставляли стоять на месте (в профессиональном росте — ред.), потому что я был несовершеннолетним. Несколько раз думал про себя: "А сработает ли? Было ли правильно уйти из большого бразильского клуба, чтобы какое-то время не играть?". Повторяю: мне действительно пришлось уйти, потому что я думал о взрослении, я думал в то время, что Атлетико хотел поступить со мной не лучшим образом", — с горечью вспоминает Антонио.

Продолжение интервью с Маркосом Антонио читайте в скором времени на нашем сайте.