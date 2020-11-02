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Football.ua выделяет лучших футболистов на своих позициях в 8-м туре УПЛ.

Позади 8 туров. Прошедший тур принес неожиданные результаты и красивые голы. Вспоминаем, кто лучше остальных проявил себя в этом туре.

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Орест Костик, Львов (вратарь)

Попаданий в символическую сборную: 1

У молодого голкипера Львова было достаточно работы в матче против Ворсклы. Но настоящим героем он стал на последней минуте матча, когда сумел парировать удар Кане с пенальти. Этот сейв позволил Львову праздновать первую победу в сезоне.

Энес Махмутович, Львов (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Люксембуржский футболист выдал сильный поединок против Ворсклы. Он сумел выключить из игры форвардов полтавчан. Здорово действовал в отборе и страховал своих партнеров. Не позволял соперникам угрожать воротам Костика из пределов штрафной.

Рафаэль Сабино, Львов (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Бразилец Сабино в матче против Ворсклы взял на себя функции лидера обороны Львова и здорово с этим справился. Футболист помимо этих функций еще и сам продемонстрировал запредельную самоотдачу и очень качественно действовал, плотно опекая атакующих игроков полтавчан.

Игорь Тищенко, Мариуполь/Шахтер? (защитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Игорь Тищенко в матче против Шахтера должен был стать тем футболистом, который за счет своего опыта должен был помочь более молодым игрокам Мариуполя справиться с такой непростой задачей – сдержать атакующих игроков Шахтера. Но в итоге сам стал худшим игроком матча. Instat Index 171 – крайне низкий показатель, который отображает то, что Тищенко сделал все и даже больше для победы Шахтера.

Именно этот футболист привез в свои ворота 2 бестолковых пенальти. В первом эпизоде при счете 0:0 абсолютно неоправданно на втором этаже решил сыграть рукой. Во втором моменте уже в проигранной ситуации решил напоследок прыгнуть в ноги Тете.

Наверняка, за такую игру футболист получит ̶п̶р̶е̶м̶и̶ю̶ выговор от тренерского штаба Мариуполя.

Виктор Цыганков, Динамо (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 2

Виктор Цыганков, в который раз в этом сезоне демонстрирует свои лидерские качества в атаке киевского Динамо в УПЛ. Его действия помогли киевлянам одержать столь желанную победу в матче, который начинался очень непросто для команды Луческу.

Цыганков записал на свой счет гол и своего рода ассист на Адамюка, который отправил мяч в свои ворота.

Андрей Тотовицкий, Десна (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 4

Этот футболист продолжает очаровывать своей игрой. Главная атакующая мысль Десны в игре против Александрии исходила именно от Тотовицкого. Андрею немного не повезло, он мог еще в первом тайме обеспечить своей команде более внушительное преимущество. Но свой гол Тотовицкий все-таки забил.

Кирилл Ковалец, Александрия (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Если Андрей Тотовицкий был тем футболистом, кто вел игру Десны в первом тайме, то Ковалец как раз был тем игроком, кто сумел перевернуть игру в тайме втором. Хавбек Александрии только набирает свои оптимальные кондиции, но уже показывает, что Александрия с ним и без него – это две разные команды.

Денис Янаков, Ингулец (полузащитник)

Попаданий в символическую сборную: 1

Фланговый полузащитник Ингульца Денис Янаков был крайне мотивирован в игре против своей команды. Перед стартом сезона луганчане решили, что Янаков недостаточно хорош для первой команды и отправили его в аренду. Денис был лучшим в составе Ингульца. Продемонстрировал очень сильную игру и забил единственный гол своей команды.

Георгий Судаков, Шахтер (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Молодой форвард Шахтера в игре против Мариуполя понравился своей смелостью и даже наглостью. Он не боялся во многих эпизодах брать игру на себя и старался за счет индивидуальных действий обострять игру. Судаков при первой возможности наносил удары по воротам Кудрика. Георгий 5 раз пробивал, один из его ударов сумел конвертироваться в гол.

Захеди Шахаб, Олимпик (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 3

Форвард Олимпика в атаке в матче против Колоса был превосходен. Он не стеснялся обыгрывать своих оппонентов и постоянно находил хорошие решения для обострений. Очень эффектно заработал пенальти в ворота ковалевской команды. Сам же его и реализовал.

Назарий Ныч, Львов (нападающий)

Попаданий в символическую сборную: 1

Не так много моментов имел форвард Львова в матче против Ворсклы. Пришлось проделать большое количество беговой работы без мяча. Но сольный проход на 27-й минуте, который увенчался голом Ныча в ворота Резника, стал определяющим в борьбе за попадание в символическую сборную тура. Ценен этот гол и тем, что стал единственным в матче.

Тренер: Виталий Шумский, Львов

Первый матч на посту главного тренера Виталия Шумского нельзя не отмечать. Его команда находилась в безнадежной ситуации и имела в своем активе только 1 очко. Никто не мог предположить, что Львов не только сумеет зацепиться за очки в матче против Ворсклы, но еще и выиграет этот поединок.

Сергей Горбаченко, Football.ua