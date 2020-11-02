Украина

Football.ua подводит итоги 8-го тура украинской Премьер-лиги.

8-й тур не был обделен неожиданными результатами. Динамо и Шахтер свои поединки выиграли, но в другие матчи сумели удивить своим итоговым счетом.

Первый матч тура был сыгран в пятницу. Шахтер вполне ожидаемо разделался с Мариуполем.

Первыми в субботу сыграли Колос и Олимпик. Донецкий клуб сумел прервать свою проигрышную серию и добыл 3 очка. Самая настоящая боевая ничья была зафиксирована в Александрии, где местная команда встречалась с Десной. Закрывали субботний вечер Днепр-1 и Динамо. Киевляне впервые при Луческу сумели добыть волевую победу.

В воскресенье 2 матча закончились вничью. Минай и Рух так и не забивали голов, а Ингулец и Заря забили по одному мячу в ворота друг друга. Именно в воскресенье был зафиксирован самый неожиданный результат – Львов минимально обыграл Ворсклу.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 8 ТУР

Жалкое зрелище

В матче Шахтера против Мариуполя у азовской команды не смогли принять участие 11 футболистов. Контракты этих игроков принадлежат Шахтеру, а потому Мариуполю пришлось искать, кого бы выставить на матч против донецкого клуба. Это даже не смешно, когда в запасе в трансляции ты видишь в запасе у Мариуполя 3 человека.

Шахтер выставил экспериментальный состав и легко добыл победу со счетом 4:1. Дебютным голом за "горняков" отметился молодой Георгий Судаков, но даже он особо не радовался, понимая, что радоваться тут особо нечему. Подопечные Каштру добыли 41 победу в 45 матчах против Мариуполя в рамках УПЛ. Больше по этому матчу сказать нечего.

Галстук для президента или проклятие 17-й минуты

Колос в Ковалевке принимал донецкий Олимпик. Накануне этой игры свой день рождения отпраздновал президент Колоса и наверняка ждал подарка от команды в виде победы, но не случилось. Олимпик полностью контролировал ход встречи, и группа атаки донецкого клуба очень легко разбиралась с обороной ковалевцев. Олимпик забил на 17-й минуте каждого из таймов. В прошлом поединке против Миная подопечные Костышина пропускали ровно на этих же минутах. И если в том матче Колос сумел ответить двумя голами и заработать ничью, то в матче против Олимпика ковалевская команда забила всего 1 мяч. В концовке встречи Евгений Селезнев реализовал пенальти.

Отмечаем, что это первое поражение Колоса на их новом стадионе.

Боевая ничья

Александрия на своем поле принимала черниговскую Десну. Букмекеры перед стартом этого поединка все же свое предпочтение больше отдавали гостям. Именно они и были более активными в первой половине встречи. Тотовицкий отличился ударом с пенальти, имел возможность еще раз оставить свою фамилию в протоколе Андрей, но угодил в штангу.

Во втором тайме хозяева сумели переломить игру и забить два мяча. Десна, которая, вроде как, имела преимущество, оказалась в итоге в роли догоняющей команды. Точный удар головой Будковского установил итоговый результат на табло – 2:2.

Игра получилась боевой – 8 желтых карточек и 1 красная. Отмечаем, что это была встреча двух наставников, которые дольше остальных руководят командой.

Волевая победа Динамо

Днепр-1 с приходом Игоря Йовичевича преобразился и сумел выбраться со дна турнирной таблицы. Казалось, что и в матче против Динамо днепряне сумеют создать проблемы столичному клубу. Так и получилось, но заработать очки в этом матче у Днепра-1 не вышло.

На 21-й минуте матча Александр Назаренко на правом фланге атаки "включил Ярмоленко", переложил мяч с правой под левую и обводящим ударом отправил мяч в верхний дальний угол ворот. Молодой голкипер Динамо Руслан Нещерет пропустил в своей дебютной встрече. Никаких претензий к нему в этом пропущенном голе к голкиперу киевлян быть не может.

Динамовцы еще в первом тайме сумели ответить двумя голами и выйти вперед. Второй тайм получился без голов. Динамовцы в режиме экономии сил сумели довести матч до итоговой победы.

Унылые нули

Матч Минай – Рух не был из разряда тех, что запоминаются. Главный тренер Миная Василий Кобин накануне в своем интервью сказал, что красота и качество футбола отходят на второй план. Сейчас главная задача команды – это набирать очки в турнирной таблице. Где-то такие же мысли, наверняка, и у тренерского штаба Руха. Именно по этой причине мы увидели максимально осторожную игру в исполнении обеих команд, где оба коллектива главной задачей в матче считали – не пропустить гол в свои ворота. Как итог, 0:0.

Львов передает привет Цецадзе

Грузинский специалист после прошлого тура подал в отставку так ни разу не выиграв на посту главного тренера ПФК Львов. Казалось, что 8-й тур – не лучший повод для набора первых трех очков в турнирной таблице для львовского клуба, ведь в соперниках была полтавская Ворскла, которая сумела отстоять в прошлом туре ничейный результат в матче против Шахтера. А в турнирной таблице полтавчане располагались на втором месте.

Справедливости ради скажем, что Ворскла выглядела в этом матче лучше и, как минимум, на ничью наиграла. Но при этом Львов сумел достаточно дисциплинировано отыграть в обороне, реализовать свой момент в атаке. Ну, а концовка по драматургии принесла целый всплеск позитивных эмоций для львовских футболистов. Арбитр на последней минуте добавленного времени поставил пенальти в ворота Львова, но молодой голкипер Костик парировал удар Кане с точки и сохранил победный результат для своей команды.

Заря не смогла обыграть самую неуступчивую команду УПЛ

Со всей ответственностью можно говорить, что Заре с ее глубиной состава очень тяжело проводить 2 игры в неделю. В четверг подопечные Скрипника отдали много сил в Лиге Европы в матче против Браги, а потому эмоций на Ингулец у Зари явно не хватило. Подопечные Сергея Лавриненко забили первыми. Знаете, кто отличился за Ингулец? Денис Янаков, контракт которого принадлежит Заре. Сам же футболист выступает за Ингулец на правах аренды.

Заре удалось отыграться благодаря пенальти. Забавно, что Владлен Юрченко проиграл свою первую дуэль Богдану Шусту, но VAR подсказал арбитру, что голкипер до удара вышел с линии ворот, а потому Юрченко попросили перебить пенальти. Со второй попытки хавбек луганчан уже был точен.

Статистика по игрокам

Гол с пенальти в ворота Колоса помог нападающему Олимпика Шахабу возглавить гонку бомбардиров. Теперь он единоличный лидер с 5 забитыми голами в активе.

В лучших ассистентах по-прежнему Владислав Кабаев и Владислав Калитвинцев. К ним добавился Игорь Когут из Днепра-1. У всех по 3 голевые передачи.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 8 6 2 0 17 4 13 20 2 Шахтер 8 4 4 0 20 9 11 16 3 Ворскла 8 4 3 1 13 6 7 15 4 Десна 8 3 4 1 13 9 4 13 5 Колос 8 3 3 2 12 9 3 12 6 Олимпик 8 4 0 4 12 13 -1 12 7 Мариуполь 8 3 2 3 7 11 -4 11 8 Заря 8 2 4 2 15 9 6 10 9 Александрия 8 3 1 4 16 14 2 10 10 Днепр-1 8 2 2 4 12 15 -3 8 11 Ингулец 8 0 6 2 8 11 -3 6 12 Минай 7 1 3 3 4 11 -7 6 13 ПФК Львов 7 1 1 5 4 20 -16 4 14 Рух 8 0 3 5 5 17 -12 3



Благодаря осечке Ворсклы на вторую позицию в турнирной таблице вышел Шахтер. Победа Олимпика над Колосом позволила подопечным Климовского подняться на 6 строчку и сравняться по очкам с командой Костышина. На дне, как и прежде, львовские коллективы – ПФК Львов и Рух. Только произошла рокировка, поскольку Львов добыл первую победу в УПЛ в текущем сезоне. Остается две команды, которые пока не побеждали в УПЛ – Рух и Ингулец. Ингулец в 8 матчах сумел добыть 6 ничьих.

Следующий тур

В 9-м туре состоится главный матч всего чемпионата – Динамо — Шахтер. Центральный матч тура затмевает все остальные противостояния. Донецкий клуб обязан добывать победу в этой встрече, дабы сократить отставание от киевлян в турнирной таблице. Динамовцы же всеми силами будут пытаться сохранить добытое преимущество. Также отмечаем интересное противостояние Зари и Ворсклы.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 9 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua