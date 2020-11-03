Хавбек Динамо забил победный гол в матче с Днепром-1.
Виктор Цыганков, УПЛ
03 ноября 2020, 09:37
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом восьмого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
22-летний украинец заслужил данную награду благодаря голу, который он забил в ворота Днепра-1 и помог своей команде добыть непростую победу со счетом 2:1.
Отметим, что в голосовании среди экспертов Цыганков набрал четыре балла и опередил голкипера Ореста Костика и нападающего Назария Ныча, которые представляют ПФК Львов, а также полузащитника Шахтера Тайсона.
Посмотреть видео гола в исполнении Виктора Цыганкова вы можете в обзоре поединка Днепр-1 — Динамо на Football.ua.