Украина

Хавбек Динамо забил победный гол в матче с Днепром-1.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал лучшим футболистом восьмого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

22-летний украинец заслужил данную награду благодаря голу, который он забил в ворота Днепра-1 и помог своей команде добыть непростую победу со счетом 2:1.

Отметим, что в голосовании среди экспертов Цыганков набрал четыре балла и опередил голкипера Ореста Костика и нападающего Назария Ныча, которые представляют ПФК Львов, а также полузащитника Шахтера Тайсона.

Посмотреть видео гола в исполнении Виктора Цыганкова вы можете в обзоре поединка Днепр-1 — Динамо на Football.ua.