Украина

Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

Защитник киевского Динамо Владимир Костевич рассказал о своем восстановлении от травмы, которую получил сразу после перехода в новый клуб.

"Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в Динамо, но, к сожалению, травмы — это часть футбола, и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе. Я был прооперирован и это только первый этап, дальше — настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях", — написал Костевич в Instagram.

Напомним, Костевич перебрался в Динамо в летнее трансферное окно из польского Леха, однако травмировался на одной из первых тренировках.