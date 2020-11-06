Украина 06 ноября 2020, 08:36 Костевич: Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в Динамо Футболист продолжает восстанавливаться от травмы. ВЛАДИМИР КОСТЕВИЧ, LECH POZNAN 06 ноября 2020, 08:36 Защитник киевского Динамо Владимир Костевич рассказал о своем восстановлении от травмы, которую получил сразу после перехода в новый клуб. "Не так я планировал и мечтал начать свою карьеру в Динамо, но, к сожалению, травмы — это часть футбола, и чтобы травмироваться, не нужно провести много времени в команде, это происходит за доли секунды, и может случиться на одной из первых тренировок в новом клубе. Я был прооперирован и это только первый этап, дальше — настойчивый и тяжелый труд на пути к возвращению. Уверен, что этот опыт пойдет мне на пользу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться еще сильнее. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которая дает мне силы и мотивирует в этот непростой период. До встречи на футбольных полях", — написал Костевич в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Не так я планував і мріяв розпочати свою кар‘єру у @fc_dynamo_kyiv , але на жаль, травми — це частина футболу і щоб травмуватись, не потрібно провести багато часу в команді, це стається за долі секунди, і може трапитись на одному з перших тренувань в новому клубі. Я був прооперований і це тільки перший етап, далі — наполеглива і важка праця на шляху до повернення. Впевнений, що цей досвід піде мені на користь і я зроблю все, що в моїх силах, щоб повернутись ще сильнішим. Хочу подякувати всім за підтримку, яка дає мені сили і мотивує в цей непростий період. До зустрічі на футбольних полях! Публикация от Vova Kostevych (@kostevych_8) 5 Ноя 2020 в 10:29 PST Напомним, Костевич перебрался в Динамо в летнее трансферное окно из польского Леха, однако травмировался на одной из первых тренировках. Люди Владимир Костевич Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте