Украина

УПЛ раздала индивидуальные награды за прошлый месяц.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги огласил лучшего тренера и лучшего футболиста в чемпионате в прошедшем месяце.

Номинацию среди менеджеров выиграл наставник Днепра-1 Игор Йовичевич. Под его руководство в октябре днепряне провели четыре матча — две победы, одна ничья и одно поражение.

Лучший футболистом по итогам месяца стал Владислав Кулач. В рамках УПЛ форвард забил три гола в октябре.

Напомним, сегодня, шестого ноября, стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроет поединок Днепра-1 и Колоса.