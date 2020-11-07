Украина

Центральный защитник киевского Динамо поделился своим видением изменений в клубе после прихода нового наставника.

В своей беседе в рамках видео на Youtube-канале Бомбардир, украинский центральный защитник киевского Динамо Денис Попов поделился мнением о процессе работы с румынским специалистом Мирчей Луческу.

"Луческу постепенно все меняет в команде. Он старается, чтобы у команды был свой почерк. Не могу назвать что-то конкретное. У ребят появилась уверенность в своих силах, все довольны, с энтузиазмом работают", — начал свой ответ Попов.

"У нас постоянно теоретические занятия, тренер ведет разговоры с нами. Даже когда понимаешь, какой человек с тобой говорит, то его опыт, энергетика передаются".

Рассказал центральный защитник и о строгости подхода Луческу во время тренировочного процесса: "Когда тренируется команда, то никого постороннего быть не должно вообще. Штрафов за опоздания нам не озвучивали, но просто боишься опоздать".

Следующий матч киевского Динамо состоится в воскресенье, 8 ноября. Вице-чемпион Украины в рамках классического противостояния сразится с донецким Шахтером на поле НСК Олимпийский. Начало в 17:00.