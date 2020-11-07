Украина

Бразильский полузащитник Шахтера рассказал о процессе подготовки к принципиальной игре против Динамо.

В интервью передаче Shakhtar News бразильский опорный полузащитник донецкого Шахтера дал свой комментарий относительно предстоящей игры его команды против киевского Динамо, которая станет центральным поединком всего девятого тура Украинской Премьер-лиги.

"Нас ждет очень важная игра. В принципе, как и все остальные. Любой поединок с Динамо — особенный, поэтому мы должны серьезно и с полной ответственностью подойти к встрече. Будем работать, чтобы хорошо сыграть и по возможности добыть такую важную для нас победу", — оценил важность поединка для турнирного положения бразилец.

Донецкий Шахтер в середине недели перед игрой с киевским Динамо потерпел разгромное поражение от менхенгладбахской Боруссии (0:6). Майкон считает, что "поражение в Лиге чемпионов с таким крупным счетом не может не расстраивать", при этом полузащитник отмечает, что Шахтер "не был похож на себя". Однако опорник "горняков" с оптимизмом смотрит в сторону предстоящей игры: "Шахтер ждет противостояние с главным соперником в Украине. Постараемся отойти от этой непростой ситуации и снова быть лидерами".

Плотность календаря не особо смущает игрока: "Мы успеваем восстанавливаться, и неудачи ни в коем случае не связаны с отсутствием свежести или физическими кондициями. Такое может происходить в любой стране с любым клубом. Мы должны подготовиться наилучшим образом к этому большому матчу".

"Очень организованная команда, с которой тяжело развивать атаки. В этом году мы имели трудности в поединке с динамовцами", — отмечает опасность оппонентов Барберан.

С недавних пор, киевское Динамо прекрасно понимает кадровые проблемы Шахтера в начале еврокампании, которые были связаны с распространением в команде коронавируса COVID-19. "К сожалению, подобная ситуация сейчас во всем мире. Понятно, что нужно соблюдать максимальные меры предосторожности, ведь никто не хочет получить положительный тест на коронавирус и отдалиться от команды. У Динамо достаточно хороших игроков, и мы должны с уважением относиться ко всем и ни в коем случае не допустить недооценки", — высказался по поводу потерь соперников бразилец.

Матч Динамо — Шахтер состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 17:00.