Украина

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил Football.ua информацию о положительном тесте на коронавирус в стане "бело-синих".

Накануне центрального поединка девятого тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером украинские СМИ начали сообщать о том, что форвард киевского клуба Владислав Супряга сдал положительный тест на коронавирус.

Официального подтверждения данной информации от пресс-службы Динамо не последовало, поэтому мы связались с исполнительным директором УПЛ Евгением Диким и попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию.

По словам Евгения Дикого, как только в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом у Владислава Супряги, УПЛ попросила киевское Динамо провести дополнительное тестирование футболистов первой команды на COVID-19, о результатах которого станет известно позже.

Стоит напомнить, что в преддверии матча с Динамо в стане Шахтера выявили коронавирус у генерального директора клуба Сергея Палкина, который объявил об этом в своих соцсетях и отправился на самоизоляцию.

По нашей информации, футболисты Шахтера уже прошли дополнительное тестирование на COVID-19. Результаты донецкая команда получит вечером, седьмого ноября.

Напомним, матч Динамо — Шахтер состоится в воскресенье, 8-го ноября, в 17:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.