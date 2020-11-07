Украина 07 ноября 2020, 00:20 Палкин сдал положительный тест на коронавирус Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отправился на самоизоляцию. Сергей Палкин, фото ФК Шахтер 07 ноября 2020, 00:20 Когда локальная эпидемия коронавируса в Шахтере пошла на спад, болезнь нанесла еще один удар: положительный тест сдал генеральный директор клуба Сергей Палкин. Об этом сообщал в своем Инстаграм сам функционер: “Ну вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию”. Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну вот пришла и моя очередь. Пошёл на самоизоляцию 💪 Публикация от Сергей Палкин (@palkin.sergey) 6 Ноя 2020 в 12:02 PST Пик эпидемии в Шахтере пришелся на международную паузу в октябре и начало группового турнира в Лиге чемпионов. В настоящий момент, перед украинским “класичним” аналогичная ситуация возникла в Динамо. Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте