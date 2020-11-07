Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отправился на самоизоляцию.

Когда локальная эпидемия коронавируса в Шахтере пошла на спад, болезнь нанесла еще один удар: положительный тест сдал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Об этом сообщал в своем Инстаграм сам функционер: “Ну вот пришла и моя очередь. Пошел на самоизоляцию”.

Пик эпидемии в Шахтере пришелся на международную паузу в октябре и начало группового турнира в Лиге чемпионов.

В настоящий момент, перед украинским “класичним” аналогичная ситуация возникла в Динамо.