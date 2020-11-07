Украина

Нападающий днепровского Днепра-1 поделился впечатлением от неудачной игры команды против Колоса.

В стартовом поединке девятого тура украинской Премьер-лиги днепровский Днепр-1 принимал на своем поле Колос из с. Ковалевка. Коллектив Йовичевича сумел набрать неплохой ход на фоне прихода нового главного тренера, однако затем уступил в двух матчах кряду. В том числе, и подопечным Руслана Костышина в прошлом поединке (0:2).

Нападающий Алексей Хобленко и полузащитник Евгений Смирный поделились своим мнением относительно поединка в послематчевом интервью программе ПроФутбол Digital.

Форвард посетовал на отсутствие "фарта на стороне хозяев поля", что помешало, по его мнению, днепрянам реализовать свои голевые моменты. "Вроде бы, все правильно делали. У соперников один момент — какой-то заброс в штрафную — и сразу гол. Непонятно как-то их команда играет. Мы атаковали, не смогли забить в своих моментах, а они реализовали свой шанс", — сожалеет Хобленко. "Во втором тайме не дожали, пропустили. Игра была не очень хорошая для нас. Будем работать.

В начале второго тайма система VAR не засчитала потенциальный второй точный удар Колоса в этой встрече. Хобленко считает, что этот эпизод "наоборот, прибавил каких-то эмоций и Днепр-1 старался отыграться сильнее". Однако "соперники сели назад в шесть защитников, так что трудно было что-то сделать", — сокрушается футболист.

В своем послематчевом интервью главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич пожаловался на судей в последних матчах его команды. Хобленко поддержал наставника, сказав следующее: "Судейство сегодня было просто провальным. Много моментов фиксировалось в пользу Колоса. Я не знаю, почему нас так судят в последнее время".

С приходом хорватского наставника на пост главного тренера днепрян, у коллектива появился новый ритуал — сбор в центральном круге после каждой игры. Хобленко высоко оценивает такую инициативу: "Мы стали дружнее на тренировках и официальных играх. Мы только начинаем свой путь, а этот "круг" призван повысить сплоченность коллектива.

Следующий матч УПЛ для Днепра-1 пройдет в гостях у закарпатского Миная уже после паузы на матчи сборных — в воскресенье, 22 ноября.