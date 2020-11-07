Украина

Поздний гол Филиппа Будковского позволил "северянам" обыграть Минай (1:0).

В заключительном матче игрового дня в УПЛ черниговская Десна принимала Минай. Сразу же после стартового свистка гости смело пошли вперед, забрав мяч под свой контроль. За это они были вознаграждены пенальти после игры Гитченко рукой. Однако Нуриев не воспользовался своим шансом, пробив в штангу. После этого подопечные Василия Кобина не отчаялись, продолжив владеть игровым преимуществом. Гости проводили атаку за атакой, но до ударов по воротам дело не доходило.

Через некоторое время черниговцы успокоили игру и перебрались на чужую половину поля. Там они задержались надолго, проводя атаку за атакой, но они в итоге ни к чему не приводили. Отличный шанс забить появился после ошибки Каниболоцкого на выходе, но Тамм этим не воспользовался, не попав по пустым воротам. Через несколько минут Мудрик ворвался в штрафную и отдал, казалось, голевой пас под удар Хлебасу, но мяч не дошел до Дмитрия.

Затем подопечные Кобина снова перехватили инициативу, забрав мяч под свой контроль. Он не чурались пробивать по воротам с разных дистанций, но практически все их удары были заблокированы. Наиболее реальная возможность забить была у Кныша, завершившего сольный проход ударов по воротам, но он оказался неточным. Через несколько минут после этого у Калитвинцева был шанс забить прямым ударом со штрафного, но Владислав пробил мимо ворот. В оставшееся время команды не пробивали по воротам друг друга, уйдя на перерыв так и не открыв счет.

Сразу же после перерыва Рябоконь выпустил на поле Тотовицкого, который должен был усилить игру "северян". Но хозяева не сразу отправились в атаку, позволив сопернику диктовать ход игры в дебюте второй половины встречи. Гости провели несколько затяжных атак, но они не завершились ничем хорошим для команды Кобина. А вот черниговцы могли забить быстрый гол после скидки Картушова на Будковского, но Филипп не успел к мячу. Через несколько минут Тотовицкий попытался вывести Калитвинцева один на один с Каниболоцким, но его пас не прошел.

Подопечные Рябоконя много владели мячом на чужой половине поля, рассчитывая повести в счете. Однако им не удавалось создавать опасные моменты. Снова не помогали и заработанные стандартные положения. Через некоторое время гости успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. Они также пытались наконец-то открыть счет, но до по-настоящему опасных ударов по воротам дело не доходило. В одном из эпизодов Десна таки могла забить после стандарта, но удар Гитченко головой оказался неточным.

На 80-й минуте "северяне" таки добились своего, поведя в счете. Конопля ворвался в штрафную и отпасовал на Будковского, который отправил мяч в ворота — 1:0. Предположительно Филипп залез в офсайд в момент передачи, но система VAR на отчетном поединке не была задействована. Уже через две минуты Меличенко мог восстановить равенство в счете, мощно пробив по воротам, но Паст справился с его ударом, потащив мяч. До окончания встречи гости предпринимали попытки спастись, но так и не создали ни одного опасного момента. Черниговцы также пытались забить, но они не угрожали воротам соперника. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал натужную победу хозяев, которая хотя бы на время вывела их на третье место.

Десна - Минай 1:0

Гол: Будковский, 80

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Тамм, Картушов — Огиря, Арвеладзе (Домбровский, 46) — Калитвинцев (Ермаков, 88), Хлебас (Тотовицкий, 46), Мудрик (Гуцуляк, 71) — Будковский (Дегтярев, 88)

Минай: Каниболоцкий — Меличенко, Матич, Сакив — Маембэ, Нуриев, Ткачук (Малепе, 85), Снижко (Ахмедзаде, 85), Кныш — Кожанов (Пиняшко, 61), Шиндер (Хахлев, 73)

Предупреждения: Мудрик, Паст — Шиндер, Маембэ

На 6-й минуте Нуриев не реализовал пенальти (штанга)