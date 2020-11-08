Украина

В матче девятого тура чемпионата Украины Рух не смог одолеть доигрывавший в меньшинстве Ингулец.

Новички УПЛ Рух и Ингулец во Львове разыграли результативную ничью, которая больше устроила гостей.

Ингулец открыл счет в матче, однако еше в первом тайме остался в меньшинстве.

После перерыва команды выдали ударную шестиминутку, в течение которой два раза отличились игроки Руха, а один раз — Ингульца, но больше поразить ворота им так и не удалось.

Рух — Ингулец 2:2

Голы: Мысык, 51, Кондраков, 56, с пенальти — Бартулович, 17, с пенальти, Козак, 57.

Рух: Бандура — Копина, Стаменкович, Парамонов (Калюжный, 79), Мысык — Климчук, Мартынюк, Федорчук, Бойчук — Кухарук (Русин, 59) — Кондраков (Кухаревич, 59).

Ингулец: Крынский — Балан, Семенко, Павлов, Фатеев — Козак (Мкомола, 75), Кучеренко, Бартулович, Коваленко (Янаков, 61; Литвяк, 86) — Запорожец — Сичинава (Билоцерковец, 75).

Предупреждения: Бойчук, Парамонов, Кондраков — Кучеренко, Семенко, Сичинава, Бартулович, Крынский.

Удаление: Кучеренко, 39.