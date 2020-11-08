Украина

Шахтер разгромил принципиального соперника и сократил свое отставание в турнирной таблице чемпионата Украины.

Динамо потерпело разгромное поражение от Шахтера в центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Киевский клуб впервые уступил сопернику в чемпионате Украины под руководством Мирчи Луческу, который возглавил команду прошлым летом.

До этого Динамо добыло добыло шесть побед и две ничьи в рамках украинского первенства и терпело поражения только в групповом этапе Лиги чемпионов от Ювентуса и Барселоны.

Несмотря на неудачу с Шахтером, киевский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, однако отставание "горняков" сократилось до одного очка.