Шахтер разгромил принципиального соперника и сократил свое отставание в турнирной таблице чемпионата Украины.
Мирча Луческу, Getty Images
08 ноября 2020, 18:59
Динамо потерпело разгромное поражение от Шахтера в центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги, пропустив в свои ворота три безответных мяча.
Киевский клуб впервые уступил сопернику в чемпионате Украины под руководством Мирчи Луческу, который возглавил команду прошлым летом.
До этого Динамо добыло добыло шесть побед и две ничьи в рамках украинского первенства и терпело поражения только в групповом этапе Лиги чемпионов от Ювентуса и Барселоны.
Несмотря на неудачу с Шахтером, киевский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, однако отставание "горняков" сократилось до одного очка.