Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо потерпело разгромное поражение от Шахтера в центральном поединке девятого тура украинской Премьер-лиги, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

Счет в матче открыл Жуниор Мораес в первой половине игры, а Маркос Антонио и Алан Патрик сделали счет разгромным во втором тайме.

Предлагаем вам обзор поединка:

Динамо — Шахтер 0:3

Голы: Мораес, 34, Маркос Антонио, 66, Алан Патрик, 73



Динамо: Нещерет — Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Родригес (Русин, 71) — Вербич (Де Пена, 61).



Шахтер: Трубин — Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко (Сиприано, 50) — Степаненко, Маркос Антонио (Коваленко, 70) — Тете, Марлос (Алан Патрик, 70), Тайсон (Соломон, 52) — Мораес (Фернандо, 70).



Предупреждения: Андриевский, Вербич — Тете, Марлос, Антонио



На 45+2-й минуте удален Сергей Сидорчук (Динамо) (грубое нарушение).