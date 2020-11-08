Украина

Заря и Ворскла разошлись безголевым миром в матче с двумя удалениями

В насыщенной событиями поединке команды Виктора Скрипника и Юрия Максимова позабыли о воротах (0:0).

Заря — Ворскла, фото ФК Заря Луганск

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Заря — Ворскла 0:0



Заря: Шевченко — Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Назарина, 64) — Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77).



Ворскла: Резник — Яворский (Васин, 84), Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак (Ребенок, 47), Кане — Степанюк (Кравчук, 75).



Предупреждения: Юрченко, Кабаев — Ребенок, Пердута



На 60-й минуте удален Дмитрий Хомченовский (Заря) (грубое нарушение). На 69-й минуте удален Павел Ребенок (Ворскла) (второе предупреждение).