Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Заря принимала Ворсклу в рамках поединка девятого тура чемпионата Украины — команды так и не отметились голами.
Обзор матча:
Заря — Ворскла 0:0
Заря: Шевченко — Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский — Иванисеня — Юрченко, Кочергин — Кабаев (Назарина, 64) — Гладкий, Громов (Сайядманеш, 77).
Ворскла: Резник — Яворский (Васин, 84), Чеснаков, Ндиайе — Пердута, Пуцлин, Скляр, Якубу — Щербак (Ребенок, 47), Кане — Степанюк (Кравчук, 75).
Предупреждения: Юрченко, Кабаев — Ребенок, Пердута
На 60-й минуте удален Дмитрий Хомченовский (Заря) (грубое нарушение).
На 69-й минуте удален Павел Ребенок (Ворскла) (второе предупреждение).