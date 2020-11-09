Украина

Защитник подвел итог матча против Шахтера.

Защитник Динамо Артем Шабанов прокомментировал удаление капитана Сергея Сидорчука в матче против Шахтера (0:3).

"Повтора еще не видел, когда была красная карточка, но в динамике это нарушение не смотрелось на удаление. Арбитру виднее, она была ближе. Сидорчук извинился перед всеми, но мы сказали, что ничего страшного, у всех бывают ошибки. Надо поддержать Сергея, все старались и хотели выиграть.

Луческу говорил мне, чтобы я не бросался на быстрых футболистов, которые действуют на флангах у соперника. Если уже оппонент принимает мяч, не выбрасываться, а дождаться партнера, и два в один будет легче отбирать мяч.

Первый гол? Надо еще посмотреть момент. Пошла обычная подача с фланга, один нападающий и много наших защитников, но пропустили гол", — цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между киевлянами и дончанами.