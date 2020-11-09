Украина

Экспертная комиссия оценила действия наставника Колоса в процессе выездной игры его команды против Днепр-1.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги огласил лучшего тренера прошедшего в минувший уик-энд 9-го тура национального первенства.

Как сообщает источник, Всеукраинское объединение тренеров по футболу провело анализ работы каждого из специалистов, после чего выставило каждому из них оценки в таких категориях, как: "Номинальный результат команды", "Сложность в выстраивании и управлении подопечными", "Мастерство при работе с кадрами", "Тренерское мастерство", "Совокупный критерий". Подробнее о каждой из критериев для каждой из категорий можно ознакомится на сайте организации.

По итогам голосования победу одержал наставник ковалевского Колоса Руслан Костышин, команда которого одержала уверенную гостевую победу над днепровским Днепром-1 (2:0), что позволило "колоскам" войти в пятерку сильнейших команд страны на данный момент.

Ранее, Украинская Премьер-лига назвала Тараса Степаненко лучшим игроком 9-го тура.

Напомним, стартовой игрой десятого тура УПЛ станет встреча между львовским Рухом и Мариуполем, которая состоится 20 ноября.