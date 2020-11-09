Украина

Экспертная комиссия оценила действия игрока Шахтера в классическом украинском противостоянии.

Тарас Степаненко в матче против Динамо, фото ФК Шахтер Донецк

Тарас Степаненко в матче против Динамо, фото ФК Шахтер Донецк

Официальный сайт украинской Премьер-лиги огласил лучшего футболиста прошедшего в минувший уик-энд 9-го тура национального первенства.

Как сообщает источник, в состав экспертной комиссии вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал опорный полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко, команда которого одержала уверенную победу над киевским Динамо (3:0) в принципиальном противостоянии.

Степаненко обошел нападающих из Мариуполя Даниила Сикана и Бенито из донецкого Олимпика.

Напомним, что следующие матчи УПЛ пройдут уже после международной паузы, а стартовой игрой десятого тура станет встреча между львовским Рухом и Мариуполем, которая состоится 20 ноября.