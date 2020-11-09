Украина

Тренерский штаб национальной команды решил закрыть потерю Георгия Бущана, а также подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств.

В связи с заражением голкипера киевского Динамо Георгия Бущана коронавирусом COVID-19, тренерский штаб Андрея Шевченко не сможет рассчитывать на него во время ближайших поединков сборной Украины.

Исходя из данной ситуации, наставником нашей национальной команды было принято решение пополнить доступные кадровые резервы сразу двумя голкиперами. Юрий Панькив из Александрии и Дмитрий Резник из полтавской Ворсклы, вместе с Андреем Пятовым из Шахтера и Андреем Луниным из Реала, составят квартет конкурентов на место в воротах сборной Украины.

В финальную заявку на товарищеский поединок против Польши (11 ноября), а также два матча Лиги наций УЕФА: против Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября), попадут лишь трое голкиперов.

Как сообщает официальный сайт УАФ, оба игрока уже прибыли в расположение национальной команды в столичном отеле "Опера", и в скором времени примут участие в вечерней тренировке на полях УТК им. Банникова.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко пригласил нападающего Артема Кравца присоединится к тренировочным сборам.