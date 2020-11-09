Украина

Молодой защитник получил серьезную травму.

Накануне донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в рамках УПЛ со счетом 3:0. В конце первого тайма команда Мирчи Луческу осталась в меньшинстве — красную карточку за грубый фол против Виктора Корниенко получил Сергей Сидорчук.

Корниенко вышел на второй тайм, но буквально через несколько минут был заменен.

Как стало известно Football.ua, травма, нанесенная Виктору Сидорчуком оказалась серьезной. Так, Корниенко выбыл до конца 2020 года. По предварительной информации защитник пропустит минимум 1,5 месяца и не сможет помочь Шахтеру не только в УПЛ, но и в Лиге чемпионов.

Напомним, что еще в первой половине 2020 года серьезную травму получил еще один левый защитник дончан — Исмаили, возвращение которого в строй затягивается, как минимум, до конца года.

Таким образом, у действующего чемпиона Украины в обойме остался только один игрок, позиционируемый клубом в качестве левого оборонца — бразилец Маркиньос Сиприано, который и заменил Корниенко по ходу матча с киевским Динамо. Альтернативной опцией является Николай Матвиенко, который уже получал опыт выступления на данной позиции до возвращения Корниенко из Мариуполя.