Украина

Футболист в ближайшее время не поможет своей команде.

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко получил повреждение в матче девятого тура УПЛ против киевского Динамо (3:0).

В одном из моментов первого тайма капитан киевлян Сергей Сидорчук очень грубо сыграл против защитника дончан, из-за чего получил красную карточку.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что Корниенко вылетел до конца года и не поможет команде в семи поединках (3 в Лиге чемпионов и 4 в УПЛ). Также он пропустит матчи сборной Украины, куда получил дебютный вызов.

"Корниенко получил травму в конце первого тайма в результате фола Сергея Сидорчука. Сегодня мы провели медицинский осмотр: выявлен разрыв латеральных связок голеностопа с частичным повреждением межберцового синдесмоза. В данном случае футболист был на пороге оперативного лечения. Это серьезная травма. Лечение и реабилитация Корниенко по предварительным оценкам займет от 4 до 6 недель", — сообщил директор департамента медицины "горняков" Дмитрий Скибинский.