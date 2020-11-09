Украина

Специалист — о матче против луганчан.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов поделился мнением о матче девятого тура УПЛ против луганской Зари (0:0).

"Игра была эмоциональная. Каждая команда старалась забить и выиграть. Атаки были острыми от обеих команд, каждая из команд могла, как проиграть, так и выиграть, но мы сыграли вничью. Меня положительно удивила Заря, сыграть тяжелый матч в четверг в Лиге Европы и сегодня по силам не уступать – это достаточно сильно".

"Когда у Зари было удаление, мы старались взять игру в свои руки, но позже такая же участь постигла и нас. Моменты были хороши и остры у обеих команд. Думаю, что сегодняшний поединок понравился болельщикам. Хороший был напор и борьба, не хватало только реализации".

"Ворскле не хватило мастерства. Не было грамотного завершения атаки, последний пас, последний удар мы не можем правильно завершить, бойцовских качеств нам не отнимать, где-то не хватает лишь опыта, мастерства, но видимо это единственная проблема", — цитирует Максимова пресс-служба Зари.