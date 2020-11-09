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Вингер Шахтера хотел бы однажды продолжить карьеру на Камп Ноу.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Тете не скрывает своих больших амбиций и желания однажды перебраться в более сильный европейский чемпионат. Так, бразилец симпатизирует Манчестер Юнайтед и Ливерпулю, но его детская мечта — сыграть в футболке Барселоны.

"Мечтать о выступлениях в составе большого клуба — это нормально для каждого футболиста. Я не являюсь исключением из правил. Нет никаких сомнений, я мечтаю сыграть за Манчестер Юнайтед, Ливерпуль или Барселону".

"Тем не менее, я испытываю особые чувства именно к Барселоне, за поединками которой я следил с самого детства. Когда я был ребенком, я хотел заполучить футболку Месси, и эта страсть росла с каждым днем. У меня особая симпатия к этому клубу", — приводит слова Тете Mundo Deportivo со ссылкой на DAZN.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел в футболке Шахтера 13 поединков, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Также Тете попал в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги чемпионов, когда отметился в матче с Реалом взятием ворот и ассистом.