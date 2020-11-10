Украина

Сроки восстановления футболиста могут составить шесть или семь месяцев.

Защитник Владимир Костевич перешел из польского Леха в киевское Динамо в прошлое трансферное окно, однако дебютировать за новый клуб украинцу пока не удалось. Дело в том, что в карьеру футболиста вмешалась травма мениска и передней крестообразной связки колена, поэтому ему потребовалась операция в Мюнхене.

"Операция прошла успешно, сейчас уже все хорошо, теперь мне предстоит долгий процесс реабилитации. После операции прошло уже 10 дней, за это время прошли острые боли, и я чувствую себя более-менее хорошо. После такой травмы процесс восстановления будет продолжаться достаточно долго. Все называют сроки в районе шести-семи месяцев. Все индивидуально и зависит от особенностей организма конкретного футболиста. Первые дни реабилитации прохожу в Мюнхене, а как будет дальше, врачи скажут позже".

О психологическом и моральном самочувствии:

"Когда получил травму, я был, мягко говоря, очень разочарован, потому что я долго ждал, когда состоится мой переход, а длился он очень долго. С момента подписания предварительного контракта шли переговоры, чтобы я ушел раньше, а не зимой, как изначально планировалось. Словом, все делалось для того, чтобы ускорить процесс, я прилагал много усилий, чтобы перейти в Динамо, поэтому, когда это, наконец произошло, был очень счастлив. Знал, в какой клуб попал, и какие матчи нас ожидают. Хотел как можно быстрее влиться в коллектив и начать тренироваться вместе с командой. Но, к сожалению, уже во время четвертой тренировки получил эту досадную травму".

"Повторюсь, конечно, я был очень разочарован, но понимаю, что изменить ничего нельзя. Поэтому смирился с тем, что произошло, и полностью сконцентрировался на своем восстановлении. Делаю все возможное, чтобы вернуться еще сильнее и принять участие в матчах Динамо в следующем году".

О матче Динамо против Барселоны в Лиге чемпионов:

"За матчами слежу, все поединки смотрю в интернете. Была хорошая игра с Барселоной, после нее остались приятные эмоции. Жаль, что не удалось завоевать очки, но по игре Динамо выглядело очень хорошо. Думаю, это такое поражение, за которое точно не стыдно, оно может быть полезным на будущее".

О матче Динамо против Шахтера в чемпионате Украины:

"Относительно матча с Шахтером, думаю, все прекрасно понимают, какая сейчас ситуация не только в команде, а и во всем мире из-за коронавируса. Надеюсь, в ближайшее время все ребята вернутся после заболевания COVID-19, и в распоряжении тренера будет больше игроков, которые смогут готовиться к следующим играм", — приводит слова Костевича официальный сайт Динамо.