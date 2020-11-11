Украина

Голкипер поведал о своей форме перед грядущими матчами.

Голкипер Динамо и молодежной сборной Украины Руслан Нещерет рассказал о подготовке к ближайшим поединкам "желто-синих".

"У нас два игрока получили травмы на вчерашней тренировке, поэтому пришлось на тренировке играть в роли полевого игрока. Настроение хорошее.

Я думаю, на все матчи нужно выходить со стопроцентным настроем и доказывать, что ты не просто так в сборной и играл в Лиге чемпионов", — сказал Руслан Нещерет телеканалу Футбол.

Ранее свой комментарий о грядущем поединке национальной сборной против команды Польши дал голкипер Андрей Пятов.