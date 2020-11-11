Украина

Поляки открыли счет в первом тайме.

В рамках товарищеского матча сборная Украины на выезде играет против Польши.

На 40-й минуте хозяева счет открыли. Пьонтек воспользовался ошибкой Лунина, который слишком далеко вышел, и издали пробил по пустым воротам.

Напомним, в рамках плей-офф раунда Евро-2000 против Словении (2:1) подобную ошибку допустил легендарный вратарь сборной Украины Андрей Шовковский.

Матч Польша — Украина проходит в Хожуве и начался в 21:45 по киевскому времени. Следить за ходом поединка вы можете по онлайн-трансляции на Football.ua.