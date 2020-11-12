Украина

Football.ua собрал мнения медиа и фанатов о контрольном матче.

Сборная Украины, хоть и не по игре, но проиграла команде Польши. Конечно, учитывая товарищеский статус поединка, сетовать на результат особо не приходится. Больше вопросов возникает к индивидуальным действиям отдельных футболистов, но этот вопрос стоит оставить на усмотрение тренерскому штабу.

Тем не менее, контрольный поединок нашел свои отголоски как в прессе, так и среди болельщиков. Польские медиа довольно разнообразно оценили игру. Поляки не отрицают, что где-то удача сопутствовала их сборной, но и делают акцент на неплохом футболе и без главного лидера — Роберта Левандовски.

"Нельзя сказать, что Польша была лучше Украины, ведь у наших соперников было много шансов, чтобы забить, но, учитывая состав, это было предсказуемо. С другой стороны, Польша в этом матче действовала максимально эффективно. Ежи Бржечек в товарищеском матче с Украиной выставил второй состав, но резервные игроки не разочаровали. Они обыграли Украину 2:0, а Модер забил дебютный гол за национальную команду. Матч с украинцами показал, что Польша – это только Роберт Левандовски и еще несколько звезд, а очень сплоченная группа молодых и амбициозных игроков, многие из которых уже сейчас готовы сражаться за место в старте.

Победа над Украиной очень важна, несмотря на контрольный статус матч. Это не только показывает, что у Польши есть хорошие запасные, но и продлевает отличную серию: это третья победа в четвертом матче подряд с командой высокого уровня", — пишут Sportowe Fakty.

Более критично об игре Польши пишет TVP Sport, акцентируя внимания на том, что Украина достигла бы своего, если бы удалось команде Шевченко реализовать моменты.

"В первом тайме Польша демонстрировала плохую игру. Было ощущение, что этот состав не готов играть с соперником уровня Украины и пропущенный гол не заставит себя долго ждать. Так и получилось бы, реализуй Ярмоленко пенальти. Но вингер забить не смог, попав в штангу, а голкипер Андрей Лунин ближе к концу первого тайма зачем-то вышел далеко в поле, хотя ситуация явно того не требовала.

Пьонтек рискнул и пробил с дальней дистанции в пустые ворота – 1:0. Во втором тайме украинцы старались сравнять счет, но Польше снова удалось забить: отличился только что вышедший на поле Модер, для которого этот гол стал первым за национальную команду.

Польша выигрывает у Украины в матче с нереализованным пенальти, странным голом и хорошим дебютом. У Ежи Бржечека будет много пищи для размышлений, но радует, что даже без ряда важных игроков Польша смогла выиграть у сильного соперника".

Sport.pl также отмечает то, что удача была на стороне польской команды, несмотря на то, что игра не олицетворяла результат.

"Парадокс поединка заключался в том, что, хоть Польша победила со счетом 2:0, Украина продемонстрировала более высокий уровень игры. Более красивые и динамичные действия создавали украинские футболисты, которые в последние несколько матчей играют в привлекательный и осмысленный футбол.

Однако нельзя делать слишком поспешных выводов после матча с Украиной. Да, игра сборной Польши была откровенно слабой, но ведь команда Бржечека, возможно, никогда не сыграет в таком экспериментальном составе. А вот получить такой ценный опыт в матче с серьезным соперником было очень важно для молодых игроков".

А вот мнение украинских болельщиков в Twitter о прошедшем матче, которое оказалось несколько более критичным.

Коротко о матче #ПольшаУкраина



Верили в то, что Украина точно забьет гол — Ярмоленко не забил даже с пенальти.



Была уверенность, что мы поляков точно победим — ошибка Лунина и первый гол.



Когда казалось, что мы сегодня точно не проиграем этот матч — пропустили второй гол. pic.twitter.com/jCplNyRwmO — A R T E M . R Y B A C H U K (@artem_rybachuk) November 11, 2020

Также болельщики сделали прогноз о перспективах вратаря Андрея Лунина.

Андрюша Лунин , долго ещё тебе сидеть на банке😂😂#Польша #Украина — Илюша (@rezznnikk) November 11, 2020

Вот, только не нужно говорить: "хорошо, что это произошло в товарищеском матче"! Вратарь Мадридского Реала не имеет права делать подобные ошибки даже у себя во снах!#ПольщаУкраїна#ПольшаУкраина — A R T E M . R Y B A C H U K (@artem_rybachuk) November 11, 2020

Помимо критики нашего вратаря, досталось и уровню игры поляков.

Офигеть, как же отскакивает Польша, ничего дельного сделать не могут, но всё равно ведут в счёте, настолько всё плохо в защитном блоке. Лунин вообще шутка вечера. #Ukraine — (Не?)агрессивная медуза (@U_know_blin) November 11, 2020

Хотелось бы погореть насчёт матча Польша-Украина, но я уже остыл 🤷 — ⊗Тигр, который пришёл выпить⊗ 🍻 #BendisSquad (@formyselfscotty) November 11, 2020

Не забыли фанаты, что Польша таким образом отметила день независимости.

Збірна України вчора привітала поляків з Днем незалежності! — Vasyl Voitiuk (@VoitiukVasyl) November 12, 2020

И, как итог:

Напевно погоджуся із А. Шевченко, гра була непоганою, навіть, якісною. Рахунок, як і помилки, звісно засмучують. Але, це товариський матч проти збірної футбольної країни.

Головний висновок, наші можуть грати в футбол. Треба вчити. — Alex Gramm (@gramm_football) November 12, 2020

Кроме того, вашему вниманию оценки футболистов сборной Украины по результатам матча против команды Польши.