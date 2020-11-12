Лига наций

Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины в контрольном матче против Польши.

Сборная Украины накануне двух заключительных матчей в Лиге наций против Германии и Швейцарии уступила команде Польши (0:2). Правда, несмотря на поражение, Андрей Шевченко остался доволен качеством игры своих подопечных.

"Единственное, чем я сегодня недоволен — это результат. Мы показали очень хороший футбол, но нам не хватило реализации моментов. Мы допустили две ошибки и очень сильно за них поплатились. Это футбол, не надо делать драмы. Я доволен игрой и своими футболистами. Если мы не берем во внимание результат, то я однозначно занесу сегодняшний матч как позитивный. Сегодня мы пытались сбалансировать состав, впереди нас ждут важные игры. С точки зрения товарищеской игры, мы получили важную информацию, а какую-то общую оценку давать не вижу смысла", — сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

И действительно, "сине-желтые" играли в комбинационной манере в позиционное нападение, создав значительно больше, нежели хозяева встречи. Football.ua оценивает действия футболистов сборной Украины по 10-бальной шкале.

Андрей Лунин — 4,5. Болельщики сборной впервые увидели молодого голкипера в действии за 3,5 месяца. Именно столько Лунин не играл в официальных матчах, последний раз вратарь выходил на поле 20-го июля против Эльче. Работы у Лунина во вчерашней игре было не так уж и много — шесть ударов в створ ворот. Один, кажется, неплохой сейв, когда Пржемыслав Плачета пробивал с угла штрафной площади в дальний угол. Андрей качественно играл ногами при розыгрыше через короткий средний пас, но есть одно "но"! Вопиюща ошибка Лунина на выходе смазала всю игру вратаря, которого многие так ждали увидеть на поле. К слову, Шевченко предположил, что возможно качество газона повлияло на неудачный вынос Андрея в одно касание. Главное сейчас — быстро восстановиться психологически.

Ефим Конопля — 5,5. У Шевченко на правом фланге обороны остался лишь один номинально крайний защитник — Ефим Конопля из Десны. Именно поэтому тренерский штаб предоставил молодому футболисту 63 минуты игрового времени. Конопля был неплох в плане оборонительных действий. Еще и учитывайте, что слева в полузащите у Польши играл Зелински, постоянно левее оказывался Пьонтек. Однако не всегда качественно Ефим подключался в атаку. Особенно, в первом тайме. Несколько потенциально опасных атак сборной Украины обрывались из-за неточных навесов/прострелов защитника. Правда, одной передачей во втором тайме Конопля мог перечеркнуть всю первую половину игры. На 52 минуте Ефим традиционно подключился в атаку и отменно выкатил под удар Цыганкову в зону немного выше 11-метров отметки, но удар Виктора отбил в прыжке голкипер Польши.

Сергей Кривцов — 6,0. Защитник Шахтера провел первый матч после COVID-19 и смотрелся очень неплохо. Центральный защитник не допускал каких-то серьезных позиционных ошибок, выигрывал борьбу на втором этаже. Единственное, за что можно ругать Кривцова, — не всегда точные вертикальные и диагональные передачи в начальной фазе атаки.

Николай Матвиенко — 6,0. Схожая ситуация и со вторым центральным защитником — Николаем Матвиенко. В моменте с обоими голами поляков их обвинять нет смысла. Да, именно Матвиенко выбил мяч на ногу Плачете в моменте со вторым голом, который уже сделал прострел на дальнюю штангу. Возможно, в этом эпизоде Николай мог сыграть лучше. Но в целом Матвиенко выдал очень добротный матч.

Богдан Михайличенко — 5,5. Кажется, что весь первый тайм Михайличенко пробегал в атаку вхолостую. Левый фланг и вовсе был незаметен. Во второй же половине Богдан стал чаще подносить мячи Виктору Цыганкову. Появилось больше взаимодействия в атакующей фазе, что ли. В плане обороны к Михайличенко, наверное, и не может быть претензий.

Евгений Макаренко — 6,0. Макаренко формально заменил Степаненко по позиции, но выполнял совершенно другие функции. На Евгения было возложено начало атак команды, с чем он и справлялся. Лишь однажды Макаренко очень грубо ошибся в первом тайме в первой фазе построения атаки, но центральные защитники исправили ошибку партнера.

Виктор Коваленко — 5,5. Полузащитник Шахтера провел на поле 76 минут, после чего был заменен. Коваленко проделал очень много беговой работы, которая осталась "за кадром". Отсюда и ощущения: "а был ли он вообще на футбольном поле?". Но, справедливости ради, стоит сказать, что обострений в атаку от Виктора хотелось бы видеть больше. Его функция свелась скорее к передачам ближнему, а им был либо Макаренко, либо Зинченко.

Александр Зинченко — 7,5. Полузащитник Сити, наверное, один из лучших на поле во вчерашнем матче. Кто-то скажет, что Александр "сделал разницу" и будет прав. При наличии Коваленко и Макаренко, Зинченко располагался немного выше в треугольнике. Александр несколько раз очень классно получал мяч между линиями и разгонял атаки команды. Зинченко тянуло ближе к правому флангу, где он постоянно обыгрывался с Ярмоленко и Яремчуком. У Александра получился очень качественный матч, хоть он и сыграл всего 56 минут.

Андрей Шевченко в перерыве снял всех троих атакующих полузащитников. После матча наставник назвал свои замены запланированными заранее.

Андрей Ярмоленко — 7,0. Ярмоленко за 45 минут успел заработать пенальти и не реализовать его. Однако, помимо этого, Андрей наравне с Зинченко был самым заметным в атаке. Именно через правый фланг Украина чаще строила свои атаки. Ярмоленко не стеснялся идти в обыгрыш, а также отдавал обостряющие передачи. Вспомните, как Ярмоленко, Зинченко и Яремчук разыграли треугольник на правом краю штрафной площади. Правда, тогда пас Андрея под удар Яремчуку не прошел.

Александр Зубков — 4,5. Если Ярмоленко был заметен в атаке, то вот Зубков, такое ощущение, надел плащ невидимку. Александра вообще не было видно по ходу первого тайма в атаке. Единственное объяснение этому: Зинченко постоянно тянуло ближе к правому краю, и мяч редко доставляли в левый фланг атаки.

Роман Яремчук — 5,5. Нападающий Гента постоянно вел борьбу с защитниками Польши, удачно обыгрывался с партнерами, но реальных моментов для него так и не создали. Единственное, чем запомнился Яремчук,— два несильных удара, с которыми с легкостью справился голкипер Польши.

Марлос — 6,5. Полузащитник появился во втором тайме и добавил обостряющих передач в финальной трети. Марлос постоянно смещался со своей номинальной позиции правого атакующего полузащитника и появлялся в поисках мяча на разных участках поля. Именно Марлос стал автором отличного разрезного паса, который вывел Виктора Цыганкова один на один с голкипером.

Виктор Цыганков — 7,5. Цыганков великолепно вошел в игру со скамейки запасных, тут же добавил динамики в финальной трети, а также имел несколько очень классных моментов для взятия ворот. Первый — удар после прострела от Конопли. Второй — выход один на один с голкипером после паса Марлоса. Обо всем этом мы писали выше. Цыганков много обыгрывал своих оппонентов на левом фланге атаки, зарабатывал штрафные удары вблизи 16-метровой зоны Польши. Не хватило лишь забитого гола, а Виктор так был близок к этому.

Жуниор Мораес — 5,5. Мораес вышел и растворился на футбольном поле. Форварду было сложно в борьбе с габаритными защитниками соперника, но Жуниор неплохо действовал в подыгрыше. Однако у Мораеса не было ни единого момента, ничего он и не создал для партнеров.

Валерий Бондарь — 5,5. Номинально центральный защитник Шахтера неожиданно вышел справа в обороне. Похоже, у Шевченко не было другого варианта, а отдых Конопле перед Лигой наций был необходим. Бондарь не боялся подключаться в атаку, но какой-то пользы от него было мало.

Игорь Харатин — 5,5. Опорный полузащитник вышел на 56 минуте вместо Александа Зинченко, который располагался намного ближе к штрафной соперника. Выход Харатина именно вместо Александра выглядел странным. Функционал у игроков кардинально отличается. Как итог, полузащитник Ференцфароша не дал качества команде в атаке.

Последняя замена Шевченко — это выход Сергея Сидорчука на 76-й минуте игры вместо Коваленко. Таким образом, сборная Украины доигрывала матч с тремя опорниками на поле. Сидорчук не успел запомниться яркими действиями.

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