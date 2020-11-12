Украина

Хавбек поделился эмоциями о вызове в стан команды.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио прокомментировал вызов в стан олимпийской сборной Бразилии.

"Для меня большое счастье играть и быть вызванным в сборную Бразилии!. Это плоды усердной работы. Я испытываю огромную радость, когда надеваю футболку с цветами Бразилии.

Четыре игрока "горняков" в стане сборной? Это значит, что Шахтер показывает высокий уровень игры. Много бразильцев Шахтера в сборной – здорово. Теперь важно достойно выступить и показать себя. Думаю, болельщики в Бразилии следят за Шахтером. Никто не удивляется тому, что в сборной много футболистов из Шахтера", — сказал Антонио официальному сайту дончан.

Ранее о вызове в состав национальной сборной высказался полузащитник "горняков" Майкон.