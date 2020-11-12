Футболист сыграл знаковый для себя матч.
Андрей Ярмоленко / УАФ
12 ноября 2020, 17:26
В рамках товарищеского матча сборная Украины уступила на выезде Польше (2:0).
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел на поле весь первый тайм, а . Этот матч стал знаковым, 92-м для него.
Так он сравнялся с легендарным вратарем Александром Шовковским, у которого также 92 матча. Стоит отметить, что на это достижение Ярмоленко потребовалось 11 лет.
Рекордсмен сборной по сыгранным матчам — Анатолий Тимощук. На его счету 144 игры.