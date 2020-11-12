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Бразилец будет защищать цвета олимпийской команды.

Вингер Шахтера Тете поделился впечатлениями от вызова в олимпийскую сборную Бразилии.

"Очень и очень важно получить вызов, чтобы иметь возможность защищать цвета своей сборной. Это замечательно, я счастлив! Постараюсь поработать на совесть, как делаю это и в клубе. Уверен, что все пройдет хорошо.



Большое представительство Шахтера в олимпийской сборной говорит о силе нашего коллектива, силе команды. Нужно в клубе находиться на виду, чтобы иметь возможность ездить в сборные.

Я очень хочу попасть на Олимпиаду, но все-таки нужно действовать пошагово. Сначала приехать туда, чтобы достойно потренироваться и провести товарищеские матчи. А после продолжать работать в клубе, и тогда все пройдет так, как ты этого хочешь", — приводит слова бразильца официальный сайт "горняков".

Ранее Додо, другой представитель Шахтера в олимпийской сборной Бразилии, заявил, что на его родине все знают о Шахтере.