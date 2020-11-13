Украина

Football.ua приводит заключительную часть обширного интервью бразильского полузащитника Шахтера на фоне приглашения в олимпийскую сборную Бразилии.

Интернет-ресурс Goal.com взял обширное интервью у бразильского полузащитника донецкого Шахтера Маркоса Антонио, на фоне приглашения исполнителя в олимпийскую сборную страны, первая часть которого доступна по ссылке.

После перехода в стан "горняков", юному бразильцу пришлось подстраиваться под манеру игры и видение игры команды под руководством тогда еще новоиспеченного главного тренера Луиша Каштру: "Когда он (Каштру — ред.) приехал в Шахтер, мне потребовалось время, чтобы усвоить, как играть. Шли дни, продолжались тренировки, а я старался понять процессы как можно быстрее. К счастью, удалось, и с тех пор я сильно вырос".

Антонио — универсальный футболист центральной зоны, ведь даже в Шахтере уже успел попробовать себя в трех ролях около центрального круга: "Это правда, я уже сыграл на нескольких позициях. Только здесь, в Шахтере, я уже был опорным полузащитником, центральным полузащитником, стал "номером 10", но мне всегда приходилось возвращаться назад для того, чтобы получить контроль над мячом. Я очень спокоен на поле, подчиняюсь указаниям тренера и всегда стараюсь изо всех сил. В принципе, я всегда был "номером 8". Очень спокойно отношусь ко всем позициям".

Журналист попросил "Байя" оценить положение его команды в турнирной таблице группы Лиги чемпионов УЕФА (на момент интервью, Шахтер был лидером с четырьмя очками после двух сыгранных поединков): "Это очень сильная группа, и все могли убедиться в этом в первых двух матчах (победа со счетом над Реалом (3:2) и ничья с миланским Интером (0:0) — ред.). Мы очень много работаем, мы добились отличного результата с Реалом, когда на самом деле многие не верили в Шахтер, с командой, полной изменений, и с несколькими молодыми игроками. Сейчас — у нас ничья с Интером, и это неплохой результат. Мы продолжаем работать и хотим оставаться наверху".

К сожалению, этим мечтам футболиста не было суждено исполниться, а менхенгладбахская Боруссия гостевым разгромом 0:6 смела дончан с первой строчки квартета.

Зачастую, представители латиноамериканского континента не имеют должного опыта игры в футбол для мгновенного успешного старта в Европе, однако Антонио смотрит на этот момент иначе: "Это ничему не мешает. Молодые футболисты тоже много работают, мы работаем каждый день с огромной отдачей. Мы все живем большой мечтой — играть в Европе, участвовать в крупных соревнованиях. Секрет в концентрации".

"Это (трансфер в крупный европейский клуб — ред.) уже произошло здесь со многими игроками, последним из которых был Фред, который в итоге перешел в Манчестер Юнайтед. Эти игроки у меня в качестве примера. Теперь самое главное — работать над собой, а не думать о трансфере. Если это произойдет, пусть это случится на хороших основаниях для всех сторон", — порассуждал о возможном пути развития своей карьеры игрок.

Относительно вызова в олимпийскую сборную, Антонио сказал следующее: "Я всегда много работал, думая о возвращении в сборную, также всегда уважал товарищей по команде и тренерский штаб. Я всегда делал свою работу, ожидая подходящего момента. Я отлично поработал в Шахтере, это заметили, и теперь, я очень рад вернуться в сборную".

А вот о будущем в главной команде страны Маркос говорит крайне осторожно: "Это мечта. Я знаю, что даже у великих игроков были трудности с этим, но кто знает, однажды… Для этого я должен продолжать усердно работать. Я всегда должен развиваться, работать над промежуточными целями. Попасть в основной состав — моя самая большая мечта".

Олимпийская сборная Бразилии сыграет против Египта (13 ноября) и Саудовской Аравии (16 ноября) в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.