Украина

Специалист поделился мнением о вылете из Кубка Украины.

Главный тренер донецкого Олимпика Игорь Климовский прокомментировал поражение свой команды от перволигового ВПК-Агро в 1/16 финала Кубка Украины (1:0).

"Многое у нас сегодня не получилось. Не хватало агрессии, интенсивности, мы медленно принимали решения. В нынешнем сезоне Олимпик приучил всех, что определенные технические недочеты или ошибки футболисты компенсируют самоотдачей, соблюдением структуры, дисциплиной".

"Во всех поединках мы показывали характер. Сегодня же у нас этого не получилось. При всем уважении к сопернику, мы обязаны спокойно обыгрывать такие команды", — сказал специалист пресс-службе Олимпика.

Отметим, что уже известны все пары 1/8 финала Кубка Украины.