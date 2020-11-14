Украина

Сергей Соловьев высказался о выходе своей команды в 1/8 финала Кубка Украины.

Олимпик потерпел сенсационное поражение от перволигового ВПК-Агро в 1/16 финала Кубка Украины (1:0) и завершил свои выступления в турнире. Главный тренер "аграрийцев" Сергей Соловьев прокомментировал результат данного поединка.

"Мои ребята — настоящие профессионалы и большие молодцы. Я хочу их поблагодарить за игру, дисциплину и отношение".

"Да, после 0:4 дома (от Николаева — прим.) нужно было расслабиться, забыть это быстро, что нам, собственно, удалось сделать. Мы с тренерским штабом подвели команду в хорошем состоянии к поединку с Олимпиком".

"Футболисты здорово сыграли, но, я считаю, что лучшими были вратари в составах обеих команд", — заявил Соловьев в программе Футбол NEWS.

Отметим, что в следующей стадии Кубка Украины ВПК-Агро предстоит встретиться с еще одним представителем Премьер-лиги — Днепром-1.