Украина

Футболист уже привлекался к играм за юношескую сборную.

Нападающий молодежной команды немецкого Шальке Игаль Брук признался, что хочет попасть в сборную Украины.

"Конечно, хочется играть за национальную сборную, а не за юношескую. Это — цель у всех украинских футболистов. Я знаю, что это по-быстрому не пройдет, еще надо себя проявить".

"Я только один раз играл за сборную (прим. за сборную Украины U-18). Надеюсь, в следующей квалификации я смогу себя проявить и показать, на что я способен, чтобы меня вызвали в U-21. И если там себя хорошо покажу — то и в национальную сборную", — сказал Брук в интервью Профутбол Digital.

Ранее свою готовность выступать за сборную Украины выразил защитник Вулверхэмптона.