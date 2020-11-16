Футболист уже привлекался к играм за юношескую сборную.
Игаль Брук, instagram.com/yigalbruk
16 ноября 2020, 06:22
Нападающий молодежной команды немецкого Шальке Игаль Брук признался, что хочет попасть в сборную Украины.
"Конечно, хочется играть за национальную сборную, а не за юношескую. Это — цель у всех украинских футболистов. Я знаю, что это по-быстрому не пройдет, еще надо себя проявить".
"Я только один раз играл за сборную (прим. за сборную Украины U-18). Надеюсь, в следующей квалификации я смогу себя проявить и показать, на что я способен, чтобы меня вызвали в U-21. И если там себя хорошо покажу — то и в национальную сборную", — сказал Брук в интервью Профутбол Digital.
Ранее свою готовность выступать за сборную Украины выразил защитник Вулверхэмптона.