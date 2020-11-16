Украина

Наставник столичного клуба опроверг слухи, появившиеся в румынской прессе.

В одном из румынских изданий появилась информация, что Мирча Луческу недоволен нынешней обстановкой в киевском Динамо из-за коронавируса и намерен покинуть свой пост главного тренера первой команды. Румынский специалист прокомментировал появившиеся слухи и поспешил их опровергнуть.

"Вокруг известных футбольных личностей всегда много слухов. Многие СМИ пытаются на именах футболистов и тренеров повысить посещаемость сайта или тираж газеты, а самый простой путь – это выдумать что-то невероятное, то есть то, чего нет и быть не может".

"Сюда относится и ситуация с моим якобы уходом из Динамо из-за пандемии и жизни на базе. Вы представляете, сколько времени в своей карьере я прожил на базах различных футбольных клубов? Это очень большое количество дней, недель, месяцев и лет. Такова жизнь профессионала в большом футболе, этим меня и мою семью не удивить".

"Все эти разговоры о моем желании уйти – выдумки и чушь. У меня большая мотивация, желание и амбиции работать в Динамо и побеждать с киевской командой. Все остальное – слухи и манипуляции. Тем более, меня не напугать кадровыми проблемами и нынешними трудностями. Во многих командах я прошел через ситуации, когда были травмы, дисквалификации и проблемы с составом, но правильные решения в таких ситуациях лишь подчеркивают тренерский уровень и опыт", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, следующая игра киевского Динамо состоится в ближайшие выходные, в субботу, 21 ноября. Вице-чемпионы Украины сыграют на выезде против Ингульца, дебютировавшего в украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.