Украина

Завершились еще два поединка сегодняшнего игрового дня.

Армения и Северная Македония разыгрывали первое место в группе, что гарантировало одной из команд переход в Лигу B. Армении нужно было только побеждать, что она и сделала.

Армения — Северная Македония 1:0

Гол: Амбарцумян, 55

В параллельном матче встречались Грузия и Эстония, но этот матч ничего не решал. В итоге скучные нули и Эстония отправляется в плей-офф за понижение, где уже Кипр, Казахстан и Северная Ирландия.

Грузия — Эстония 0:0

Ранее прошли еще два матча Лиги С.